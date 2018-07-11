Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 15:45 11.07.2018 - 15:45

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Безопасность бесценна, но за нее приходится платить, поэтому союзникам по НАТО нужно соответствовать своим обязательствам, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"За последние несколько месяцев Соединенные Штаты усилили свое присутствие в Европе, а европейские члены НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты, стали увеличивать расходы на оборону, и мы намерены продолжать эти усилия для того, чтобы это был взаимовыгодный процесс", - сказал Ш.Мишель, выступая на открытии первой рабочей сессии саммита Североатлантического альянса в среду в Брюсселе как глава правительства принимающей встречу страны.

"И я привержен многостороннему подходу, чтобы в выигрыше оказывались все. Потому что, когда в выигрыше только одна сторона, это приводит к нестабильности", - добавил он.

В качестве примера сплоченности, какой должен отличаться альянс, он привел футбольную игру на чемпионате мира в России, не удержавшись от похвал сборной Бельгии.

"Вчера в России Бельгия сыграла замечательный футбольный матч против Франции. Бельгийцы обычно не шовинисты. Но, я вам скажу честно, Эмманюэль (президент Франции Макрон - ИФ), вчера французской команде чрезвычайно повезло, на наш взгляд", - отметил Ш.Мишель.

"Как и в футболе, честная игра и командный дух - это то, что нам нужно, прежде всего", - заявил премьер-министр.

Солидарность альянса, по его мнению, зависит также от западных идеалов и ценностей.

"Каждый день мы укрепляем мир и безопасность во всем мире. Перед нами стоят вызовы, связанные с геополитическими преобразованиями, возникают новые угрозы. Мы можем преодолеть эти вызовы лишь только потому, что наши идеалы и ценности являются прочной основой для нашей солидарности", - сказал Ш.Мишель.

***/ 1ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line