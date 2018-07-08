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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 12:19 08.07.2018 - 12:19

Париж. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен присутствовать во вторник в Петербурге на полуфинальном матче ЧМ-2018, в котором его страна сыграет против французов.

"Я с нетерпением ожидаю этого чрезвычайно укрепляющего федерацию события, потому что футбол - это действительно спорт, который объединяет, заявил глава правительства трехъязычного федеративного государства в интервью французской газете Journal du Dimanche

"Каким бы ни было наше происхождение в такой разнообразной стране, как Бельгия, мы будем поддерживать нашу команду "красных дьяволов". Бельгия - маленькая страна, но мы гордимся тем, что у нас есть эта способная победить Бразилию великая команда, которая позволяет развиваться многим индивидуальным талантам, но играет коллективно и забивает вместе", - сказал Ш.Мишель.

Ранее о планах посетить эту игру заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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