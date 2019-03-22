Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 9:08

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский совет принял накануне хорошее решение по выходу Великобритании из Евросоюза, и теперь сторонам надо продвигаться вперед, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"Принятое решение - хорошее решение, потому что оно позволяет внести ясность. Есть две возможности. Либо британская сторона принимает на следующей неделе положительное решение, и, если это произойдет так, у нее будет срок для имплементации этого решения. Если решение не будет положительным, то возникнет ясность в том, что надо готовиться к варианту "без сделки", - сказал журналистам глава бельгийского правительства в пятницу в Брюсселе, где продолжается саммит ЕС.

По его словам, над вариантом Brexit без соглашения работали и Европейская комиссия, и Бельгия. На следующей неделе бельгийское правительство будет готовиться к различным опциям.

Ш.Мишель выразил надежду, что Великобритания сделает "рациональный выбор" ради поддержания близких связей как в экономике, так и в области безопасности с Европейским союзом. В ЕС теперь ожидают, чтобы британцы ясно высказались, каким они хотят видеть будущее, отметил бельгийский премьер.

Саммит Евросоюза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу.

Если палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

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