Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 16:58

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Профессор Брюссельского свободного университета Ив Коппитерс допускает, что эпидемия коронавируса в Бельгии может быть подавлена до конца июня.

"Если мы хотим раз и навсегда положить конец этой эпидемии, а это возможно сделать до конца июня, нужно сохранить предохраняющие меры и быть в состоянии взять под контроль новые очаги (инфекции - ИФ)", - заявил эксперт в воскресенье в передаче телеканала RTBF.

При этом он подчеркнул, что "в третьей фазе (выхода Бельгии из режима изоляции - ИФ), которая начинается в понедельник, пока необходима осторожность".

"В плане санитарном у нас хорошие условия для продолжения выхода из изоляции", - считает профессор Коппитерс. По его словам, в стране позитивные эпидемиологические показатели.

Минздрав Бельгии объявил в воскресенье о 154 новых случаях заражения коронавирусом. По его данным, новые инфицирования имеют тенденцию снижения по 6-7% в день.

За минувшие сутки был госпитализирован 21 пациент с диагнозом коронавируса, и 101 выписался из больниц как выздоровевший. Число госпитализаций в последнее время сокращается на 3-4% в день.

За сутки среди инфицированных коронавирусом в Бельгии умерли 15 человек.

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