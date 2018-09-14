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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 8:24 14.09.2018 - 08:24

Брюссель. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В бельгийской провинции Люксембург зафиксированы два случая африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщают в пятницу СМИ Бельгии, эта информация подтверждена министром сельского хозяйства Валлонии Рене Коллэном.

Валлонские власти предпринимают меры против распространения болезни, напоминая, что вирус АЧС не опасен для человека, но крайне заразен для поголовья свиней и диких кабанов.

Это не только вопрос состояния здоровья животных, но также серьезный вызов экономике. Для Бельгии ситуация особенно тревожна в связи с тем, что это страна развитого свиноводства, а леса изобилуют кабанами.

Болезнь не поддается ни превентивным мерам, ни вакцинации и распространяется не только через непосредственный контакт животных, но также через средства транспорта, обувь и другие носители и через выброшенные остатки человеческой пищи, зараженной вирусом, разъясняют власти на региональном и федеральном уровнях, в том числе через СМИ. По их данным, последние случаи заражения АЧС в Западной Европе связаны с пищевыми отходами людей, прибывших с восточной части континента.

Объявлен чрезвычайный телефонный номер для сообщений о подозрительных случаях. Вводятся меры запрета или дезинфекционной обработки транспорта в районе, где обнаружено заболевание, организуются максимально возможные препятствия для перемещения кабанов из опасной зоны. Население и туристов предупреждают о регламентации прогулок в лесах: не покидать дорожки, не выбрасывать остатки пищи, держать на поводке собак.

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