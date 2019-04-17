Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:49

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Центр кибербезопасности Бельгии не обнаружил доказательств того, что оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei может быть использовано для шпионажа.

"До настоящего момента мы не нашли признаков, указывающих на угрозу", - заявил представитель центра, которого цитирует Deutsche Welle.

Ранее организации было поручено проанализировать возможную угрозу со стороны Huawei, которая предоставляет оборудование бельгийским операторам мобильной связи.

Подотчетный премьер-министру Бельгии центр пока не намерен публиковать окончательный доклад, поскольку продолжает анализ, подчеркнул его представитель.

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