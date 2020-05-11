Этот контент был опубликован 11 мая 2020 г. 11:53

Брюссель. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Согласно плану выхода из режима изоляции, введенного в связи с эпидемией коронавируса, в Бельгии в понедельник начали открываться непродовольственные магазины и ряд других объектов коммерческой деятельности, не считающихся нежизненно важными.

По-прежнему остаются закрытыми кафе, рестораны, бары. Запрещены виды коммерческой деятельности немедицинского значения, предполагающие непосредственный контакт с людьми. К ним относятся салоны красоты, маникюрные и педикюрные кабинеты, массажные салоны, парикмахерские, центры фитнеса и сауны, студии татуировки и пирсинга. Не открываются казино и залы игровых автоматов. От магазинов требуют соблюдения социального дистанцирования как среди покупателей, так и персонала. У некоторых магазинов в Бельгии в понедельник еще до открытия собрались внушительные очереди.

Бургомистры четырех бельгийских городов - Брюсселя, Льежа, Шарлеруа и Намюра - выступили с критикой объявленных правительством мер санитарной безопасности на период выхода из изоляции, указав на практические трудности их применения. Они адресовали коллективное письмо министру внутренних дел Питеру де Крему, в котором, в частности, говорится, что правительственные предписания носят очень общий характер, и на местах сталкиваются с невозможностью применения в данной конкретной обстановке.

За минувшие сутки в Бельгии выявлено 368 новых заражений коронавирусом, что повысило общее число инфицированных в стране до 53449, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель медицинской администрации Ив ван Летем. В больницах с диагнозом коронавируса находятся 2222 пациента, в том числе в палатах интенсивной терапии - 478.

За последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с диагнозом коронавируса, и 55 вылечившихся выписались из больниц. Всего вылечившихся с начала эпидемии насчитывается 13697.

Ван Летем объявил о 62 новых летальных исходах среди заразившихся коронавирусом (75 накануне), что довело общее число смертей в Бельгии до 8707 с начала эпидемии COVID-19.

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