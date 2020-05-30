Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 19:48

Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В бельгийском правительстве заявили о поддержке Всемирной организации здравоохранения после объявления США о разрыве отношений с ВОЗ.

"В связи с объявлением Соединенными Штатами о прекращении их "отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", заместитель премьер-министра и министр сотрудничества для развития Александр де Кро, министр иностранных дел Филипп Гоффен и министр здравоохранения Магги де Блок подтверждают свою поддержку ВОЗ. Тогда как пандемия COVID-19 в полном разгаре, наша страна выступает за как можно лучшую поддержку организации", - говорится в документе, поступившем в субботу в "Интерфакс".

"ВОЗ играет ключевую роль в координации международной реакции на эту пандемию. Организация стремится воспрепятствовать распространению вируса, распределяя наряду с другими мерами медицинские материалы, развертывая команды быстрого реагирования и предоставляя советы и информацию широкой публике", - сообщается в коммюнике трех министров.

В нем также отмечается вклад ВОЗ в исследования, касающиеся поиска эффективных методов лечения и производства вакцины.

"Когда ВОЗ объявила в конце января о пандемии, почти никто не мог тогда корректно оценить размах, который она примет. В приемлемое время понадобится проведение критического анализа с целью определить, что могло бы быть сделано лучше. Только после разрешения кризиса мы сможем извлечь объективные и содержательные уроки. Тогда будет своевременным предлагать улучшения на будущее относительно действий ВОЗ и ее государств-членов", - считают в бельгийском правительстве.

"Бельгия продолжает поддерживать ВОЗ. Мы выделили дополнительный вклад в 2 млн евро и изучаем возможность второго дополнительного вклада в 2 млн евро", - сообщили федеральные министры.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения с Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

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