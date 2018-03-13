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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 8:34 13.03.2018 - 08:34

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках не утихающего в Бельгии в последние дни скандала с поступавшим в продажу просроченным мясом предприятия Veviba, появился новый обличающий факт: газета Het Laatste Nieuws сообщила во вторник, что часть партии замороженного мяса, экспортированного в Косово, хранилась 12 лет.

По данным фламандского издания, которое ссылается на документы, грузовик с мясом из Бастони, где расположено предприятие, прибыл 19 сентября 2016 года в Косово. На большинстве порций мяса этикетки с выходными данными были сорваны. Но на некоторых оставшихся клочках просматривался 2004 год.

Тогда косовская продовольственная инспекция проинформировала бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственной цепи. При этом газета публикует мнение эксперта - профессора Гентского университета Бруно де Меленара, который сообщил, что мясо глубокой заморозки, хранившееся 12 лет, не обязательно представляет санитарную опасность, если процесс заморозки не нарушался, и мясо хранилось при минус 18 градусах.

яч

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