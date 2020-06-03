Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила в среду, что королевство вступит 8 июня в третью фазу снятия ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

"Сегодня ситуация лучше, чем мы надеялись, и это результат общих усилий", - сказала Вильмес на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Национального совета безопасности, обсуждавшего условия очередного этапа выхода из режима ограничений.

Вместе с тем она призвала проявлять бдительность и не ослаблять усилий. "Вирус остается с нами, и у него все еще есть жертвы, и будут еще другие, особенно если мы не окажемся бдительными", - подчеркнула глава федерального правительства, добавив, что мероприятия, связанные с большим количеством человеческих контактов, пока еще останутся запрещенными.

Вильмес сообщила, что Национальный совет безопасности разрешил открытие с 8 июня кафе, ресторанов и баров при условии соблюдения расстояния в 1,5 м между столами и наличия не более 10 клиентов за одним столом. Заведения должны закрываться не позднее 1 ч. ночи.

С 8 июня можно совершать многодневные экскурсии по Бельгии. С 15 июня Бельгия откроет свои границы для выезда и въезда со всеми странами Евросоюза, четырьмя ассоциированными с Шенгенским пространством государствами и Великобританией.

"Но, тем не менее, надо быть осторожными, так как каждое из этих государств само решает вопрос об открытии своих границ на условиях, установленных в соответствующей стране", - предупредила премьер-министр. Она также пояснила, что решение о путешествиях за пределы ЕС будет приниматься, исходя из результатов дебатов на уровне Евросоюза.

Зрелищные мероприятия с участием публики, включая кинопоказы, смогут возобновиться с 1 июля при строгих правилах: соблюдении социального дистанцирования, присутствии в залах не более 200 человек. Рекомендуется ношение масок, уточнила Вильмес.

В спортивных занятиях под руководством тренера с 8 июня смогут, как и раньше, принимать участие до 20 человек, но с 1 июля число участников может быть увеличено до 50.

Религиозные службы с максимальным участием до 100 человек (с 1 июля - до 200) могут проводиться при соблюдении дистанцирования. Однако ритуалы, предусматривающие непосредственный контакт людей, запрещены.

Массовые праздники сообществ (деревенские, корпоративные и др.) остаются запрещенными до 1 августа. А такие события, как фестивали, собирающие слишком большие толпы, будут под запретом до 31 августа.

В своем выступлении премьер-министр также подчеркнула необходимость соблюдения "шести правил": мер личной гигиены, предпочтительной деятельности на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, повышенной осторожности при общении с лицами из "группы риска" (пожилыми и имеющими хронические заболевания людьми), социального дистанцирования, проведения общественных мероприятий с участием не более 10 человек, общения в парках или ресторанах группами не свыше 10 человек, включая детей.

Кроме того, Вильмес обратилась со специальным призывом не организовывать манифестаций в знак солидарности с протестующими в США в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда ввиду дополнительного риска распространения инфекции.

Бельгийский премьер подчеркнула, что "дата 8 июня - это еще не линия финиша в выходе из изоляции". "Еще предстоит преодолеть этапы. Фазы 4 и 5 выхода из режима изоляции придутся на июль и август, если эпидемиологическая ситуация нам позволит. Тем не менее, мы делаем большой шаг вперед", - заявила Вильмес.

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