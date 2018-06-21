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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 16:15 21.06.2018 - 16:15

Дубай. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ливийские морские пограничники спасла в акватории Средиземного моря две группы нелегальных иммигрантов общей численностью свыше 380 человек, которые пытались добраться до европейских берегов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Среди спасенных - семь женщин и 48 детей.

Нелегалы оказались выходцами из Африки.

По данным АП, вначале были спасены 80 человек, лодка которых вышла из строя: после аварии нелегалам четыре часа пришлось ждать прибытия моряков.

Позднее морские пограничники спасли еще 300 нелегалов, у лодок, на которых они находились, отказали моторы.

Операция была затруднена из-за нехватки ресурсов и слишком большого числа нелегалов.

АП напоминает, что ранее ливийские власти в сотрудничестве с европейскими странами усилили меры по борьбе с нелегальной миграцией через территорию страны.

Ранее на этой неделе в ООН сообщили, что за этот год в Средиземном море погибли более 850 нелегалов, в то время как за аналогичный период 2017 года - 2,1 тыс. человек. При этом, по данным Международной организации по миграции, в 2018 году до Европы добрались свыше 40 тыс. человек; для аналогичного периода 2017 года эти показатели составили более 80 тыс. человек.

1аю ар

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