Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 20:08

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Береговая охрана поможет США "вновь заявить об американском лидерстве в Арктике", сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Эту мысль Болтон озвучил в ходе выступления в академии Береговой охраны в городе Нью-Лондон (штат Коннектикут), перед 240 ее выпускниками.

По словам Болтона, Береговая охрана США поможет США бросить вызов растущему военному влиянию России в Арктике, а также противодействовать "незаконному присвоению околоарктического статуса" Китаем.

Болтон рассказал, что Береговая охрана США в скором времени получит новый ледокол, который позволят обеспечить "полярную безопасность". В то же время, Болтон подчеркнул, что США и их союзники хотят, чтобы Арктика была регионом с низкой геополитической напряженностью.

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