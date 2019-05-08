Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт "Берлин-Бранденбург" (Berlin Brandenburg International, BER), открытие которого многократно переносили, теперь планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщил в среду руководитель управляющей компании Энгельберт Лютке-Дальдруп.

"Открытие планируется на октябрь 2020 года", - сказал Э. Лютке-Дальдруп журналистам.

"За рубежом нашим аэропортом очень интересуются, в России тоже. У нас есть ряд рейсов в Россию, например, в Москву, Петербург и другие пункты назначения, поэтому этот аэропорт станет привлекательной точкой для российских пассажиров", - сказал Э. Лютке-Дальдруп, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Возможная привлекательность обусловлена тем, что руководство аэропорта все еще рассчитывает развивать его как международный хаб для маршрутов на дальние дистанции. В настоящее время Берлин очень сильно отстает от других городов по числу таких маршрутов - крупнейшие международные транспортные узлы - Лондон, Париж, Амстердам - обслуживают в десятки раз больше трансатлантических рейсов. Если в июне 2019 года, предположительно, через Лондон пройдет 117 разных маршрутов на дальние дистанции, то через Берлин - только 7. Внутри Германии аэропорт будет только третьим по масштабам перевозок после Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Руководство аэропорта хочет изменить ситуацию.

Таким образом, для пассажиров из России "Берлин-Бранденбург" мог бы стать новой европейской пересадочной точкой - до сих пор ею является преимущественно аэропорт Франкфурта-на-Майне. Для туристов из РФ полет через столицу ФРГ будет экономией времени - полет Москва-Берлин длится 2 часа 45 минут, полет Москва-Франкфурт - 3 часа 20 минут.

В беседе с корреспондентом агентства руководитель пресс-службы Ханнес Штефан Хёнеманн затруднился указать, насколько активно российские перевозчики будут задействовать новую точку. "Нужно спросить у "Аэрофлота"", - сказал Х-Ш.Хёнеман. Уже сейчас ясно, что активно использовать аэропорт планируют Lufthansa и Easyjet.

Аэропорт "Берлин Бранденбург" - самый известный долгострой столицы ФРГ, его открытие переносилось уже много раз: вначале оно планировалось на 2011 год, потом на 2012 и так далее. В общей сложности комплекс строится уже почти 13 лет.

Гигантская стройка находится неподалеку от старого берлинского аэропорта "Шёнефельд". Предполагается, что новый аэровокзал заменит два других - "Шёнефельд" и "Тегель", это относительно небольшие аэропорты старого образца и с устаревшей инфраструктурой. "Тегель" планируют закрыть для пассажирской авиации, а "Шенефельд" будут использовать в качестве одного из терминалов нового аэропорта.

В настоящее время есть целый ряд рейсов в Москву из Берлина, они осуществляются семь дней в неделю. Европейские перевозчики этот маршрут не обслуживают, летают следующие компании: S7, "Аэрофлот", MIAT, "Победа", "ЮТэйр". Также "Аэрофлот" летает из Берлина в Санкт-Петербург, а MIAT - в Улан-Батор. Помимо российских авиакомпаний раньше в московский аэропорт "Домодедово" летала авиакомпания Air Berlin, но она обанкротилась, а часть ее активов перешла к Lufthansa и Easyjet.

Изначально переносить дату открытия пришлось из-за проблем с противопожарной безопасностью, недостатков системы воздуховодов и противопожарной защиты. В руководстве аэропорта уверяют - сейчас почти все проблемы решены, а время заложено с "запасом".

"Технические проблемы далеко позади. Над последними моментами будут работать до лета", - Э. Лютке-Дальдруп.

По его словам, здание аэропорта на протяжении семи лет проверяют "от и до", поэтому "крупных неожиданностей" не ожидается. Э.Лютке-Дальдруп уверяет - рост перевозочных мощностей для руководства аэропорта - это не самоцель, необходимо предложить гражданам в Берлине "необходимую инфраструктуру".

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