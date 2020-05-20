Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 13:48

Берлин. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 берлинский аэропорт Тегель, четвертый по объему пассажиропотока в Германии, могут закрыть на два месяца.

Представители германской федерации и двух федеральных земель - Бранденбурга и Берлина - в среду приняли решение, что если в ближайшие недели не будет наблюдаться значительного увеличения пассажиропотока, то с 15 июня в работе аэропорта будет сделан двухмесячный перерыв, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее ходатайство уже направлено в управление по вопросам воздушного сообщения.

Все рейсы будут переведены из Тегеля в другой берлинский аэропорт - Шёнефельд.

В 2019 году Тегель, расположенный на северо-западе Берлина, обслужил более 24 млн пассажиров. Он входит в четверку крупнейших аэропортов Германии наряду с франкфуртским, мюнхенским и дюссельдорфским. Менее крупный Шёнефельд, находящийся к юго-востоку от столицы в земле Бранденбург, в прошлом году принял 11 млн человек. В последнее время из-за почти полного прекращения воздушного сообщения, вызванного пандемией, число пассажиров в обоих берлинских аэропортах составляет лишь около 2 тыс. в сутки.

В ноябре 2020 года Тегель планируется закрыть окончательно в связи с вводом в эксплуатацию нового аэропорта Берлин-Бранденбург (BER). После затянувшегося строительства, продолжающегося с 2006 года, и многократного переноса даты открытия, BER должен начать работу 31 октября.

Оь фф ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции