Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 15:07

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Сенатор города Берлин по вопросам окружающей среды Регине Гюнтер с 2030 года планирует запретить движение дизельных и бензиновых автомобилей в городе, сообщает в четверг газета Morgenpost со ссылкой на собственные источники.

Согласно концепции Гюнтер, которая представляет партию "Зеленых", с 2030 года внутри кольца городской электрички S-Bahn - это вся центральная часть города с большим радиусом прилежащих районов - бензиновые и дизельные двигатели предлагается запретить. С 2035 года предлагается запретить такие автомобили на территории всего города.

Инициатива пока остается в планах, ее необходимо обсудить внутри правящей в городе коалиции, она состоит из представителей Социал-демократической партии ФРГ, "Левых" и "Зеленых" и "провести" через сенат. Оппозиция эту инициативу критикует.

1тф ар

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