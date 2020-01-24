Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 12:09

Берлин. 24 января. ИНТЕРФАКС - Берлинский суд приговорил 32-летнего гражданина РФ Магомеда-Али С. (полностью фамилия не раскрывается) к заключению сроком пять лет и четыре месяца по обвинению в планировании теракта, сообщает в пятницу газета Tagesspiegel.

По данным следствия, мужчина вместе со своим знакомым во Франции с лета 2015 года планировал преступление. В планировании в октябре 2016 года был задействован и Анис Амри, который устроил теракт в Берлине на рождественском базаре.

Магомед-Али С. не был ключевым действующим лицом планирования, но хранил в своей квартире взрывчатку. В качестве возможного места теракта следствие называет торговый центр и вокзал Гезундбруннен на востоке города. Планирование преступления было прекращено в конце октября 2016 года.

Сообщается, что мужчина в 2011 году приехал в Германию из Дагестана, в статусе беженца ему отказали, но выдали временное право на пребывание в стране.

1тф др

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