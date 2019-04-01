Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 12:28

Берлин. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ не комментирует итоги первого тура выборов на Украине, по словам представителя кабмина Мартины Фиц, необходимо дождаться окончательных результатов.

"Я не могу комментировать результаты первого тура... Пока не будет официального результата, мы не хотим участвовать в спекуляциях", - сказала М.Фиц.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что позиция министерства по Украине не изменилась. По ее словам, Берлин будет "сотрудничать с любым избранным во втором туре" кандидатом.

Она подчеркнула важность украинских реформ и намерение дальше работать над урегулированием конфликта в "нормандском формате" и реализацией минских соглашений.

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