Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 14:33

Берлин. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Германия возобновит обучение пограничной полиции в Саудовской Аравии, которое было приостановлено после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Германии.

"Безопасные границы на Ближнем и Среднем Востоке отвечают интересам внешней политики Германии и являются важным условием эффективной борьбы с терроризмом", - заявил пресс-секретарь.

Обучение направлено на обнаружение поддельных документов, анализ пограничного контроля и управления качеством.

Сообщается, что подготовка также будет включать в себя распространение информации о "принципах верховенства закона прав человека".

Дата начала обучения не сообщается.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было преднамеренным.

1ви ар

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