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Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Очередной громкий скандал разразился, на этот раз, в двухсторонних отношениях между Россией и Германией: Берлин объявил персона нон грата двух российских дипломатов, Москва думает над ответными мерами.

Летом в Берлине произошло громкое убийство гражданина Грузии и России, участника второй чеченской войны: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию.

Генпрокуратура ФРГ и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, ранее он был участником группировки "Кавказский эмират", и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне, которые участвовали в боевых действиях против России.

ВЫСЛАНЫ ДВА СОТРУДНИКА ПОСОЛЬСТВА РФ

В среду МИД Германии объявил двух сотрудников посольства РФ в Берлине персона нон грата и заявил, что статус начинает действовать немедленно. Теперь в кратчайшие сроки гражданам придется покинуть ФРГ.

"Таким шагом правительство реагирует на то, что российские ведомства, несмотря на многократные и настоятельные призывы высокопоставленных лиц, недостаточно содействовали в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе МИД слова представителя ведомства.

В министерстве сказали, что неоднократно просили РФ о помощи в расследовании, но таковой не последовало, поэтому Берлин по-прежнему ожидает от России содействия в расследовании убийства и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства.

"Об этих ожиданиях госсекретарь Михаэлис информировал посла Нечаева 20 ноября 2019 года в ходе разговора в МИД ФРГ. Российская сторона не отреагировала на эти призывы правительства к содействию в расследовании", - указала представитель МИД, комментарий которой процитировали "Интерфаксу" в министерстве.

Кроме этого, в МИД ФРГ указали, что оставляют за собой право на дальнейшие возможные меры воздействия.

ГЕНПРОКУРАТУРА ФРГ ПОДОЗРЕВАЕТ РФ

Вскоре после заявления МИД Германии генпрокуратура ФРГ распространила пресс-релиз, в котором подробно объясняла, как подозреваемый в убийстве попал в Берлин, и кто он такой. Кроме того, прокуратура сформулировала свои подозрения.

"Генпрокуратуре ФРГ сегодня, 4 декабря 2019 года, было передано расследование убийства 23 августа 2019 года гражданина России и Грузии Торнике К. Есть веские действительные основания полагать, что убийство Торнике К. было совершено либо по заказу государственных органов Российской Федерации, или таковых автономной Чеченской республики, которая является частью РФ", - сказано в заявлении. У генпрокуратуры ФРГ нет указаний на то, что убийство могло быть совершено по заказу негосударственных лиц или органов. Указаний на связь подозреваемого с жертвой и на возможный личный мотив убийства также нет.

Ведомство подробно рассказало про личность подозреваемого на основе имеющейся у ФРГ информации. Он пользовался разными именами и получал визу как инженер компании "Руст", визу выдавала Франция.

"Для въезда он использовал выданную французскими ведомствами на имя Вадима С. визу для зоны Шенгена. К визовой анкете было приложено так называемое подтверждение от работодателя. Оно указывало на предприятие "ЗАО Руст" с офисом в Санкт-Петербурге, его подписал генеральный директор и бухгалтер. Согласно заявлению, обвиняемый работал строительным инженером и с 20 ноября 2017 года получал ежемесячную зарплату в 80 тысяч рублей (1100 евро)", - сказано в сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, с 10 апреля 2019 года компания "ЗАО Руст" находится в состоянии "реорганизации", и в 2018 году у нее был только один сотрудник.

"Один из относящихся к предприятию "ЗАО Руст" номеров телефакса имеет отношение к предприятиям "Оборонэнергосбыт" и "Оборонэнерго". Эти два предприятия относятся к министерству обороны Российской Федерации", - указывают в генпрокуратуре ФРГ.

Помимо этого, сверка документов с базами данных розыска показала, что с высокой степенью вероятности Вадим С., которого немецкие СМИ называют Вадимом Соколовым, имеет документы на имя Вадима К. Вадим К. (его полной фамилии прокуратура не называет из-за законодательных ограничений в ФРГ на распространение личных данных граждан) 23 апреля 2014 года был объявлен Россией в розыск, 7 июля 2015 года объявление о розыске было удалено. Мужчину разыскивали по подозрению в убийстве в Москве, которое было совершено 19 июня 2013 года.

В первый раз документы на имя Вадима С. появляются 3 сентября 2015 года, на это имя был выдан российский внутренний паспорт. 17 августа 2019 года подозреваемый прилетел в Париж якобы на выставку от предприятия "ЗАО Руст". Из Парижа он направился в Варшаву, там он забронировал номер в отеле до 26 августа. 22 августа он преждевременно покинул Варшаву. 23 августа около 11:55 в Берлине было совершено убийство.

РОССИЯ РАЗМЫШЛЯЕТ

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил "Интерфаксу" что Москве для выработки ответных мер в отношении Германии потребуется время.

"Мы люди вдумчивые, сначала изучим то, что нам инкриминируют, и с какой стати это все произошло", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Берлина.

Посольство России опубликовало заявление посла Сергея Нечаева, в котором он говорит, что в посольстве "глубоко разочарованы" случившимся.

"Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования", - указано в заявлении посла.

МЕРКЕЛЬ КОММЕНТИРУЕТ СДЕРЖАННО

Канцлер Германии Ангела Меркель сдержано отреагировала на события среды: она попыталась перенести скандал в плоскость двухсторонних отношений РФ и ФРГ и указала, что на предстоящий саммит в "нормандском формате" по Украине высылка дипломатов никак не повлияет. Меркель сообщила, что "на полях" саммита планирует обсудить случившееся с президентом РФ Владимиром Путиным и уже обсудила это с рядом коллег по НАТО. Саммит альянса проходит в среду в Лондоне.

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