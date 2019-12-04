Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:23

*** Посол РФ вызван в МИД Германии

Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине, сообщает в среду издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Spiegel, МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую вербальную ноту", - отмечает издание.

В соответствии с нотой обоих сотрудников объявляют "персона нон грата".

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