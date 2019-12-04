Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:36

*** Посол РФ вызван в МИД Германии, ему передана соответствующая нота

Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В связи с расследованием громкого убийства гражданина Грузии в Берлине правительство ФРГ высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, которые работают в посольстве в Берлине, сообщает в среду издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

"По информации Spiegel, МИД ФРГ в среду утром вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему соответствующую вербальную ноту", - отмечает издание.

В соответствии с нотой обоих сотрудников объявляют "персона нон грата".

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

В среду газета Bild сообщила, что делом о громком убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине занялась германская Генпрокуратура.

По информации СМИ, в расследовании участвует уголовная полиция и немецкие спецслужбы, правоохранители подозревают, что в убийстве могли быть задействованы спецслужбы. Согласно опубликованной накануне информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

1тф БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!