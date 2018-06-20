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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:10 20.06.2018 - 17:10

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В рамках работы по урегулированию украинского кризиса в "нормандском формате" Берлин ждет новых предложений Москвы, саммит "нормандской четверки" имеет смысл назначать только тогда, когда в переговорах будет прогресс по существу, заявил в среду "Интерфаксу" депутат бундестага, представитель по вопросам внешней политики фракции Социал-демократической партии Нильс Шмидт.

Нынешний министр иностранных дел Германии Хайко Маас является социал-демократом и входит в состав президиума партии.

В особенности, указал Н.Шмидт, в ФРГ ждут предложений относительно возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Сейчас мы ждем конкретных новых предложений из Москвы. Если Москва представит предложение, которое будет приемлемо для всех сторон в качестве основы для переговоров, в делах могут очень быстро начаться подвижки. Тогда имело бы смысл и созывать саммит в "нормандском формате", - сказал депутат.

По его словам, встреча глав четырех государств - России, Украины, Франции и Германии - без необходимой подготовки не имела бы смысла.

"Встреча без расчета на прогресс по существу мало даст", - указал он.

Н.Шмидт считает ключевым вопросом возможную миротворческую миссию ООН в Донбассе.

"В особенности решающим я считаю прогресс в вопросе отправки миссии ООН на восточную Украину", - сказал депутат. По его словам, президент Владимир "Путин уже давно давал понять канцлеру Меркель возможность пойти на уступки" в этом вопросе.

В целом политик приветствовал прошедшую 11 июня в Берлине встречу глав МИД "нормандской четверки". "При этом речь шла о новых импульсах в реализации минских договоренностей, о ситуации с безопасностью и о возможной миссии ООН для Донбасса", - указал он.

1тф об

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