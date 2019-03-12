Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 0:08

Берлин. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Британский парламент приблизил сценарий жесткого Brexit, но Германия к этому готова, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"К сожалению, на данный момент могу сказать только одно - Германия готова к этому наихудшему варианту настолько хорошо, насколько возможно. И мы, конечно, надеемся, что в ближайшие 17 дней мы все же сможем избежать неупорядоченного выхода Великобритании", - сказал Х.Маас, его заявление во вторник вечером распространила пресс-служба министерства.

По словам Х.Мааса, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри страны. "Нам не следует спекулировать", - сказал он.

В настоящий момент ситуация - "в руках британского парламента", отметил Х.Маас.

В то же время он раскритиковал решение палаты общин.

"Тот, кто отвергает соглашение, беспечно играет с благополучием граждан, как и с экономикой. При этом мы все равно должны смотреть вперед", - сказал министр.

Ранее палата общин Великобритании отклонила соглашение с Брюсселем по Brexit с перевесом в 149 голосов.

1тф тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!