Берлин доверяет Нидерландам и Великобритании, заявившими о предотвращении хакерской атаки РФ, и осуждает эту атаку - кабмин ФРГ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ доверяет Нидерландам и Великобритании, которые накануне объявили о предотвращении якобы организованной ГРУ хакерской атаки на ОЗХО, и осуждает эту атаку, заявил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
"Мы осуждаем нападения такого рода на международные организации самым серьезным образом", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.
1тф аю
Интерфакс