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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 11:49 05.10.2018 - 11:49

Берлин. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ доверяет Нидерландам и Великобритании, которые накануне объявили о предотвращении якобы организованной ГРУ хакерской атаки на ОЗХО, и осуждает эту атаку, заявил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Мы осуждаем нападения такого рода на международные организации самым серьезным образом", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

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