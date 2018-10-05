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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 12:06 05.10.2018 - 12:06

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Берлин. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ доверяет Нидерландам и Великобритании, которые накануне объявили о предотвращении якобы организованной ГРУ хакерской атаки на ОЗХО, и осуждает эту атаку, заявил в пятницу официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

"Мы осуждаем нападения такого рода на международные организации самым серьезным образом", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Накануне правительство Великобритании заявило, что хакерская группа APT28, которой приписывают атаку, в действительности относится к ГРУ.

"В прошлом было много кибератак, которые приписывают шпионской кампании APT28, при этом были атакованы компьютерные системы государственных учреждений, партий и СМИ. В этой связи мы полностью доверяем оценкам британских и нидерландских ведомств", - указал Ш.Зайберт.

По его словам, правительство Германии тоже исходит из того, что "за кампанией APT 28 стоит российская военная спецслужба ГРУ". Эта оценка, по словам представителя германского правительства, основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".

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