Берлин заявляет о необходимости сохранения за Украиной роли транзитера газа из РФ, несмотря на Nord Stream-2
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Берлин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии считает, что Украина должна и дальше обеспечивать транзит газа из России, несмотря на планы постройки газопровода Nord Stream-2, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Nord Stream-2 в первую очередь - экономический проект (...) Украина и дальше должна играть транзитную роль", - сказал Ш.Зайберт.
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Интерфакс