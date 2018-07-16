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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:33 16.07.2018 - 12:33

Берлин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии считает, что Украина должна и дальше обеспечивать транзит газа из России, несмотря на планы постройки газопровода Nord Stream-2, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Nord Stream-2 в первую очередь - экономический проект (...) Украина и дальше должна играть транзитную роль", - сказал Ш.Зайберт.

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