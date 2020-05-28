Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:35

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - У ФРГ есть доказательства того, что виновник хакерской атаки на бундестаг работал на российское ГРУ, сообщила в четверг представитель МИД Германии.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказала представитель министерства.

Речь идет о Дмитрии Бадине, которого немецкие правоохранители подозревают в хакерской атаке - они считают, что в качестве участника хакерской группы

APT28 он несет ответственность за атаку на бундестаг в апреле - мае 2015 года.

В четверг посла России в Германии Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии, где сообщили ему об этом.

***/ 1тф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции