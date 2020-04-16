Берлин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Берлин и Париж считают обмен пленными в Донбассе важным шагом к реализации Минских соглашений, говорится в совместном заявлении глав МИД Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива ле Дриана.
"Сегодняшний обмен пленными на востоке Украины - это важный шаг в реализации минского соглашения и итогов "нормандского саммита" 9 декабря в Париже", - сказано в заявлении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Ле Дриан и Маас указали, что приветствуют усилия трехсторонней контактной группы под руководством ОБСЕ, которая занимается вопросами мирного урегулирования.
"Специальная миссия наблюдателей ОБСЕ в соответствии с мандатом должна иметь неограниченный и безопасный доступ на всю территорию Украины, в том числе в области, неподконтрольные правительству", - указано в заявлении.
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