Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 12:07

Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В МИД ФРГ надеются, что за временным перемирием на севере Сирии последует полное прекращение огня, сообщил в пятницу официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Мы надеемся, что перемирие приведет к долгосрочному прекращению огня", - сказал Бургер журналистам в Берлине.

По его словам, позиция ФРГ не изменилась - ранее во вторник канцлер Ангела Меркель сказала, что Германия с беспокойством следит за ситуацией в Сирии, военные действия турецкой стороны должны быть остановлены. Необходимо вернуться к переговорам, подчеркнула канцлер.

Бургер отметил, что Германия находится в контакте с партнерами по ситуации в Сирии.

"На данный момент многие вопросы не прояснены", - указал сказал представитель МИД ФРГ.

В минувший четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

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