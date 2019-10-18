Берлин. 18 октября. ИНТЕРФАКС - В МИД ФРГ надеются, что за временным перемирием на севере Сирии последует полное прекращение огня, сообщил в пятницу официальный представитель министерства Кристофер Бургер.
"Мы надеемся, что перемирие приведет к долгосрочному прекращению огня", - сказал Бургер журналистам в Берлине.
По его словам, позиция ФРГ не изменилась - ранее во вторник канцлер Ангела Меркель сказала, что Германия с беспокойством следит за ситуацией в Сирии, военные действия турецкой стороны должны быть остановлены. Необходимо вернуться к переговорам, подчеркнула канцлер.
Бургер отметил, что Германия находится в контакте с партнерами по ситуации в Сирии.
"На данный момент многие вопросы не прояснены", - указал сказал представитель МИД ФРГ.
В минувший четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.
Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.
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