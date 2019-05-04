Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 22:32

Берлин. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД ФРГ назвал очередные испытания оружия Пхеньяна провокаций.

"Последние ракетные пуски Северной Кореи представляют собой провокацию в ситуации, когда международное сообщество ждет от Северной Кореи конкретных шагов по отказу от ракетной и ядерной программы", - сказал представитель МИД.

По его словам, Берлин приветствует готовность США продолжать переговоры несмотря на провокации.

"Мы призываем Северную Корею не предпринимать новых провокаций, а незамедлительно предпринять конкретные шаги по существу для полного, убедительного и необратимого отказа от ядерного оружия с тем, чтобы показать свою заинтересованность в дипломатическом решении", - отметил представитель министерства.

В субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщило о том, что КНДР выпустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря.

Как следует из сообщения, запуски были произведены с территории города Вонсан на юго-востоке страны в северо-восточном направлении между 9:06 (3:06 по мск) и 9:27 (3:27 по мск). Согласно данным JCS, ракеты преодолели расстояние от 70 до 100 км.

Позднее JCS пересмотрел свое заявление о запуске Пхеньяном "ракет" малой дальности, переименовав их в "снаряды ", сообщило агентство.

1тф гс

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