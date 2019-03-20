Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 15:20

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - На предстоящем заседании Европейского совета Берлин намерен выслушать, что скажет премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, ее заявление станет основой для консультаций, сообщил журналистам в среду источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ.

"После председателя выступит британский премьер и представит свое видение", - сказал представитель ведомства. Он напомнил, что ранее Тереза Мэй написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit.

"Оно станет основой для консультаций, и мы вначале послушаем, что она нам скажет", - сказал источник. По его словам, Берлин по-прежнему выступает против так называемого жесткого Brexit.

"Мы и дальше хотим сделать все для того, чтобы был упорядоченный Brexit на договорной основе", - сказал он.

"У нас еще есть две недели времени", - добавил представитель ведомства. По его словам, две недели в политике - "это много времени".

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