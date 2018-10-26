Берлин не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до установления обстоятельств смерти саудовского журналиста
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Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что Германия не намерена снабжать оружием Саудовскую Аравию в том случае, если саудовские власти не предоставят информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.
"Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента (смерти журналиста - ИФ). И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге.
Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.
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Интерфакс