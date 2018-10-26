Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 16:18 26.10.2018 - 16:18

Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что Германия не намерена снабжать оружием Саудовскую Аравию в том случае, если саудовские власти не предоставят информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента (смерти журналиста - ИФ). И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1тэ ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер