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Брюссель. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу заявила, что Германия не намерена снабжать оружием Саудовскую Аравию в том случае, если саудовские власти не предоставят информацию об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Необходимо четко установить все обстоятельства трагического инцидента (смерти журналиста - ИФ). И если этого не произойдет, мы не будем поставлять вооружение Саудовской Аравии", - сказала А.Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Праге.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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Интерфакс