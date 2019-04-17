Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 14:06

Берлин. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в среду, что пока не может назвать дату следующей встречи в "нормандском формате".

"Канцлер всегда говорила, что "нормандский формат" подходит для обсуждения Минских соглашений, назвать дату встречи сегодня я не смогу", - сказал Ш.Зайберт журналистам.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что допускает встречу лидеров "Нормандской четверки" (Германии, Франции, Украины, России) в июне во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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