Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 11:42

Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - Берлин не располагает собственными данными о том, что пассажирский самолет украинского авиаперевозчика МАУ мог по ошибке быть сбит иранской системой ПВО, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Берлин не имеет собственных данных на этот счет, но эти сообщения надо принимать всерьез и проверять", - сказал Зайберт журналистам в пятницу.

Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился рано утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

1тф др

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