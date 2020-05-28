Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:55

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Берлин может принять новые рестриктивные меры в отношении представителей РФ в связи с кибератакой на бундестаг, это дело правительство ФРГ рассматривает в контексте убийства в Тиргартене, из-за которого ранее выслали двух сотрудников российского посольства в ФРГ, сообщила представитель германского МИД.

"Правительство рассматривает это дело, в том числе, с учетом продолжающегося расследования так называемого дела об убийстве в Тиргартене и оставляет за собой возможность принять дальнейшие меры", - сообщила в четверг представитель министерства.

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