Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 14:36

Берлин. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Германия не станет препятствовать новой отсрочке срока выхода Великобритании из Евросоюза, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Могу лишь сказать, что Германия не будет препятствовать отсрочке", - заявил Зайберт журналистам в среду.

Накануне председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что будет советовать лидерам стран ЕС согласиться на просьбу Лондона перенести крайний срок для Brexit. Это позволит избежать Brexit без какого бы то ни было соглашения, написал Туск в "Твиттере". Речь идет об отсрочке до 31 января 2020 года.

Ранее в палате общин предварительно одобрили соглашение по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.

1тф аю

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