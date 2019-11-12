Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 15:24

Берлин. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Представитель МИД Германии выразил обеспокоенность обстановкой на юге Израиля в секторе Газа и осудил применение насилия против мирных граждан.

"Правительство чрезвычайно обеспокоено ситуацией на юге Израиля и в секторе Газа. После операции Израиля против одного из лидеров террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа за последние часы из Газы было выпущено более 100 ракет на израильские города. Мы осуждаем этот ракетный обстрел самым серьезным образом. Оправдания насилию против мирных граждан нет", - говорится в заявлении представителя министерства, во вторник поступившем в "Интерфакс".

По словам представителя МИД Германии, необходимо работать над деэскалацией ситуации. "Мы призываем к максимальной сдержанности и остановке насилия. Мы горячо поддерживаем усилия Египта и ООН по посредничеству между сторонами", - заявил представитель МИД Германии.

Во вторник Израиль нанес несколько ударов по командирам "Исламского джихада", находившимся в секторе Газа и в Сирии. В результате удара в секторе Газа был убит командир Баха Абу эль-Атта и его жена. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот командир стоял за недавними атаками на Израиль и назвал его "тикающей бомбой". Затем "Исламский джихад" выпустил с территории сектора более 70 ракет в сторону Израиля, сообщает во вторник армия обороны Израиля, после чего Израиль снова нанес авиаудары.

1тф ан

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