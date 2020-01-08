Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 9:46

Берлин. 8 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с осуждением ракетного удара Ирана против баз на территории Ирака, где находятся американские военные, передало агентство Associated press (AP).

Министр отметила, что ФРГ "как можно более решительно отвергает эту агрессию", добавив, что "теперь именно от иранцев зависит то, чтобы они не втягивались в дальнейшую эскалацию напряженности".

По данным AP, в результате обстрела ни один военный ФРГ, несущий службу в Ираке, не пострадал, так же, как граждане Франции, Польши, Дании и Финляндии.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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