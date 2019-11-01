Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 10:06

Берлин. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии осуждает очередные ракетные испытания Северной Кореи, заявила в пятницу официальный представитель МИД ФРГ.

"Правительство настоятельно осуждает вчерашние испытания двух баллистических ракет малой дальности. Своим двенадцатым ракетным тестом в этом году Северная Корея безответственно нарушает свои обязательства соответствующей резолюции Совбеза ООН и вредит международной безопасности", - сказано в заявлении представительницы МИД, поступившем в "Интерфакс".

Правительство Германии призывает Северную Корею вернуться к исполнению своих обязательств и не проводить других испытаний.

"Мы призываем Северную Корею незамедлительно возобновить прерванные в одностороннем порядке 5 октября в Стокгольме переговоры с США", - сказала представитель министерства.

Накануне северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что Академия национальной обороны КНДР во второй половине 31 октября успешно испытала сверхбольшую реактивную установку залпового огня. В четверг военные Южной Кореи заявили, что Север выпустил два снаряда малой дальности в сторону Японского моря, заявив, что оба пролетели около 370 км.

Это уже 12-е испытание оружия, проведенное Пхеньяном в этом году.

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