Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 11:40

Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Сегодня мы приняли решение с 15 июня отменить предупреждения о поездках (для граждан ФРГ - ИФ) для ЕС, стран Шенгенской зоны и Соединенного Королевства, и заменить их индивидуальными рекомендациями", - написал Маас в Twitter.

Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

"Но мы не должны пребывать в ложной уверенности", - отметил Маас, пояснив, что коронавирус пока что никуда не исчез.

По его словам, возобновление туризма не должно привести ко второй волне коронавируса, и предотвратить эту угрозу - ответственность каждого.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в ту или иную страну на основе развития ситуации на месте.

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