Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 14:28

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Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер подтвердила стремление Берлина провести саммит в "нормандском формате".

Возможность для такой встречи дает согласование "формулы Штайнмайера", сказала она.

"Согласование - это результат активных переговоров внешнеполитических советников глав государств и правительств (ИФ - стран "нормандского формата"). Это важный шаг на пути к реализации минских договоренностей", - заявила Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, "вчерашнее согласование дает возможность для скорой встречи в "нормандском формате".

"Дату я пока назвать не могу, мы будем держать вас в курсе", - указала Деммер.

По ее словам, представители стран (ФРГ, Франции, Украины и РФ - ИФ) находятся в постоянном контакте, и встреча может состояться "в ближайшем будущем".

Накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) согласовала и одобрила в Минске текст "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным района Донецкой и Луганской областей особого статуса.

Согласно идее, предоставлен он будет на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно же начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Одобрили идею на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. С тех пор она получила название "формула Штайнмайера".

1тф

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