Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:21

Берлин. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Газовый транзит через Украину должен сохраняться независимо от постройки газопровода "Северный поток 2", заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы поддерживаем трехсторонние переговоры для сохранения такого газового транзита", - сказал Зайберт в среду журналистам в Берлине.

Переговоры между РФ и Украиной ведутся при участии Еврокомиссии.

Ранее в среду стало известно, что Дания выдала последнее недостающее согласие на строительство "Северного потока 2". Газопровод пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью 147 км и 164 км. В итоге Датское энергетическое агентство (ДЭА) выбрало самый короткий маршрут, поскольку он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

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