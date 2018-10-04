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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 17:57 04.10.2018 - 17:57

Берлин. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин считает продление Украиной закона о самоуправлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей свидетельством приверженности минским соглашениями, заявили в четверг во внешнеполитическом ведомстве ФРГ.

"Правительство приветствует сегодняшнее продление закона об особом статусе для районов Донецка и Луганска украинским парламентом. Действие закона об особом статусе продлено до 31 декабря 2019 года", - заявила в четверг представитель МИД, ее комментарий распространила пресс-служба министерства.

Речь идет о законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). По словам представителя МИД ФРГ, решение свидетельствует о том, что "Украина твердо привержена обязательствам по минским соглашениям".

Представитель МИД призвала все стороны конфликта соблюдать минские договоренности, уважать режим прекращения огня и суверенитет страны.

"Минские соглашения подразумевают проведение местных выборов в рамках украинского законодательства. Любая другая форма "выборов", как было объявлено сепаратистами, противоречит букве и духу соглашений и будут считаться недействительными. Поэтому мы призываем все стороны оказать свое влияние с тем, чтобы запланированные на 11 ноября "выборы" не состоялись", - сказала представитель МИД ФРГ.

Ранее в четверг Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, согласно которой особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет продлен до 31 декабря 2019 года.

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