Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 13:38

Берлин. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на бундестаг, сообщила в четверг представитель МИД Германии после того, как посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван для разговора в министерство.

"Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина", - сказала представитель министерства ФРГ.

Так называемый режим киберсанкций ЕС подразумевает в частности запрет на въезд в страны союза и замораживание активов.

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