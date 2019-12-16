(добавлена информация о позиции руководства России по этому вопросу)

Берлин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Берлин неоднократно посылал в высокие инстанции России запросы относительно резонансного убийства в Тиргартене, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Запросы направлялись в том числе в ГРУ, СВР, администрацию президента, посольство России в Берлине", - сказал Зайберт в понедельник журналистам.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участника чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем по дороге в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила персонами нон грата двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Между тем президент России Владимир Путин 9 декабря в Париже заявил журналистам по поводу Хангошвили, что "российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами по выдаче этого бандита и убийцы". "К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - сказал Путин.

12 декабря в Кремле заявили, что в Европе скрывается большое число лиц, обвиняемых в терактах и массовых убийствах во время трагических событий на Северном Кавказе, более того, они получают там убежище. "По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то - гражданство. Они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему только сейчас российская сторона объявила о причастности застреленного в Берлине Зелимхана Хангошвили к терактам.

Яч

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