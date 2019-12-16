Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 13:15

Берлин. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Берлин неоднократно посылал в высокие инстанции России запросы относительно резонансного убийства в Тиргартене, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Запросы направлялись в том числе в ГРУ, СВР, администрацию президента, посольство России в Берлине", - сказал Зайберт в понедельник журналистам.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участника чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем по дороге в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России. Власти Германии утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но та последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ. В ответ Россия объявила персонами нон грата двух работников дипмиссии ФРГ в Москве.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

Правительство Германии призывает российские власти к сотрудничеству в расследовании дела об убийстве.

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