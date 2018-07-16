Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:37 16.07.2018 - 12:37

Берлин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии приветствует переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.

"Мы горячо приветствуем, что такая встреча состоится", - сказал он.

По словам Ш.Зайберта, в Берлине рассчитывают, что стороны обсудят в том числе "вопросы разоружения и контроля над ядерным вооружением".

"Можно надеяться, что будут обсуждаться вопросы, связанные с Сирией, вопросы урегулирования на Украине", - сказал представитель правительства.

От каких-либо оценок предстоящей встречи он воздержался.

"Мы подождем и посмотрим, как идут переговоры, а потом дадим им оценку",- заявил Ш.Зайберт.

1тф эф ап

Neuer Inhalt Horizontal Line