Берлин приветствует встречу Путина и Трампа в Хельсинки
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Берлин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии приветствует переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.
"Мы горячо приветствуем, что такая встреча состоится", - сказал он.
По словам Ш.Зайберта, в Берлине рассчитывают, что стороны обсудят в том числе "вопросы разоружения и контроля над ядерным вооружением".
"Можно надеяться, что будут обсуждаться вопросы, связанные с Сирией, вопросы урегулирования на Украине", - сказал представитель правительства.
От каких-либо оценок предстоящей встречи он воздержался.
"Мы подождем и посмотрим, как идут переговоры, а потом дадим им оценку",- заявил Ш.Зайберт.
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Интерфакс