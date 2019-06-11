Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 18:48

Берлин. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Правительство ФРГ приветствует решение об освобождении Ивана Голунова, сообщил "Интерфаксу" во вторник представитель правительства.

"Правительство следит за развитием событий в России и за тем, как там обращаются с оппозиционными политиками, журналистами и гражданским обществом, очень внимательно. Правительство приветствует освобождение журналиста Ивана Голунова", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, "независимый и разносторонний медиаландшафт является элементарным для функционирования любой демократии", не только в России, а во всем мире.

Во вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, с него также будут сняты обвинения "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления".

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