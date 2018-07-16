Берлин приветствует трехсторонние переговоры по газу между Россией, ЕС и Украиной
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Берлин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии приветствует трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Мы приветствуем, что (представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош - ИФ) Шефчович ищет решения по этому вопросу... Мы состоим в тесном контакте с участниками переговоров",- сказал Ш.Зайберт.
Трехсторонняя встреча по газоснабжению представителей ЕС, России и Украины назначена на 17 июля в Берлине.
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Интерфакс