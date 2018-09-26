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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 14:00 26.09.2018 - 14:00

Берлин. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт прокомментировал очередной арест российского оппозиционера Алексея Навального, указав на необходимость обеспечения принципов ОБСЕ.

"Мы наблюдаем ситуацию в Москве и то, как там обращаются с оппозицией, в том числе в лице господина Навального, очень внимательно", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, право на "свободное волеизъявление", а также право на то, чтобы "представлять политические воззрения, в том числе отличные от позиции правительства" соответствует "принципам ОБСЕ и Совета Европы".

"По нашему убеждению, это должно обеспечиваться в Российской Федерации", - указал Ш.Зайберт.

А.Навальный был задержан в минувший понедельник на выходе из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста по предыдущему административному делу. В тот же день, 24 сентября Симоновский суд Москвы признал А.Навального виновным в организации несанкционированного митинга и присудил новое наказание в виде 20 суток административного ареста.

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